Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibi PSV Eindhoven
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibi PSV Eindhoven

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibi PSV Eindhoven
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci ön eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

EN GOLCÜ İSMİ DONYELL MALENGalatasaray'ın rakibi olan PSV Eindhoven, geçen sezon Hollanda ligi Eredivisie'yi 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu Granada, PAOK ve Omonia takımlarını geçerek 12 puanla lider olarak tur atlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos'a elendi.

PSV'de, oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
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