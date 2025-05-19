Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 205-26!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 205-26!
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Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek tarihinin 25. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda ön eleme oynamadan direkt lig aşamasına katılacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek tarihinin 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızıların Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 205-26!

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ 205-26!
4. TORBADAN KATILACAK

UEFA katsayı puanına göre sarı-kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

  • Real Madrid,
  • Bayern Münih,
  • Liverpool,
  • PSG,
  • Inter,
  • Borussia Dortmund,
  • Barcelona,
  • Bayer Leverkusen,
  • Atletico Madrid,
  • Atalanta,
  • Villarreal,
  • Eintracht Frankfurt,
  • PSV,
  • Ajax,
  • Napoli,
  • Sporting,
  • Olympiakos,
  • Slavia Prag,
  • Marsilya,
  • Monaco,
  • Athletic Bilbao,
  • Arsenal
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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