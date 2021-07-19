Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı PSV'yi elemesi durumunda bir sonraki turda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı PSV'yi elemesi durumunda bir sonraki turda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV ile eşleşen Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda karşılaşacağı rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu turda Hollanda temsilcisi PSV'yi geçmesi durumunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinden çıkacak takım ile oynayacak.

21 Temmuz Çarşamba günü ilk maçta Hollanda'da PSV ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, rövanşı ise 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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