Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda ikinci olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın önünde iki ihtimal bulunuyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın önünde iki ihtimal bulunuyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United kazanırsa üçüncü ön eleme turundan Devler Ligi'ne katılacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda ikinci olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın önünde iki ihtimal bulunuyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United kazanırsa üçüncü ön eleme turundan Devler Ligi'ne katılacak. Villarreal kazanırsa 3 tur geçmesi gerekecek. Aslan'ın muhtemel rakipleri Benfica, Shakhtar, PSG, Celtic gibi takımlar.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından play-off turuna yükselmeye çalışacak.

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarna katılmayı hedefleyecek.

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan üç rakibi var. İkinci ön eleme turunda mücadele ederse Celtic, üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek olursa Benfica ve Shakhtar Donetsk...

İskoçya ikincisi: Celtic

Çekya ikincisi: Sparta Prag/Jablonec

Hollanda ikincisi: PSV/ AZ Alkmaar

Avusturya ikincisi: Rapid Wien/Linz/Sturm Graz

Danimarka ikincisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag

Yukarıdaki rakiplere ek olarak;

Portekiz üçüncüsü: Benfica

Ukrayna ikincisi: Shakhtar Donetsk

Fransa 3'üncüsü: PSG/Monaco/Lyon

Rusya ikincisi: Spartak/ Lokomotiv

Belçika ikincisi: Brugge/ Genk/ Anderlecht/ Antwerp