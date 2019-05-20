Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakiplerinin Bir Kısmı Belli Oldu

Almanya, İspanya ve İngiltere'nin Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayacak takımları belli oldu. Bu takımların 12'sinden 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakibi olurken sadece Almanya temsilcisi Leipzig'in Galatasaray'la aynı torbada yer alması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR YOLU VE LİG YOLU RAKİPLERİ

Galatasara'ın muhtemel rakipleri arasında Lig Yolu'ndan 2 takım, Şampiyonlar Yolu'ndan ise 4 takım yer alacak. Lig yolunda Basel, PSV Eindhoven ve Porto; Şampiyonlar Yolu'nda ise Kızılyıldız, Young Boys, Celtic ve Ajax dikkat çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan iki takımın Premier Lig sıralamasında ilk dörtte yer alması nedeniyle buradan gelecek grup aşamasına direkt katılım hakkı, Avusturya şampiyonu Redbull Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nde

Şampiyonlar ligi gruplarına katılım hakkı ise kupayı Chelsea'nın kazanması durumunda Lyon'un, Arsenal'in kazanması durumunda Arsenalin (kendi liginde ilk 4'te yer almaması halinde) olacak.

ŞAMPİYONLARLİGİ GRUPLARINDA SON DURUM

1. TORBA

2019 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (Tottenham veya Liverpool)

2019 Avrupa Ligi Şampiyonu (Arsenal veya Chelsea)

Juventus

Barcelona

Bayern Münih

PSG

Zenit

Manchester City

1. VEYA 2. TORBA

Chelsea

Liverpool

Tottenham

2. TORBA

Real Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Arsenal (Avrupa Ligi finalini kazanırsa)

Atletico Madrid

2. VEYA 3. TORBA

Benfica

3. TORBA

Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)

RB Salzburg

Valencia

Bayer Leverkusen

3. VEYA 4. TORBA

Genk

RB Leipzig

Galatasaray

4. Torba

Lille