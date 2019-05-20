Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakiplerinin Bir Kısmı Belli Oldu
2018-19 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında zorlu rakipler bekliyor.
Almanya, İspanya ve İngiltere'nin Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayacak takımları belli oldu. Bu takımların 12'sinden 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakibi olurken sadece Almanya temsilcisi Leipzig'in Galatasaray'la aynı torbada yer alması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR YOLU VE LİG YOLU RAKİPLERİ
Galatasara'ın muhtemel rakipleri arasında Lig Yolu'ndan 2 takım, Şampiyonlar Yolu'ndan ise 4 takım yer alacak. Lig yolunda Basel, PSV Eindhoven ve Porto; Şampiyonlar Yolu'nda ise Kızılyıldız, Young Boys, Celtic ve Ajax dikkat çekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan iki takımın Premier Lig sıralamasında ilk dörtte yer alması nedeniyle buradan gelecek grup aşamasına direkt katılım hakkı, Avusturya şampiyonu Redbull Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nde
Şampiyonlar ligi gruplarına katılım hakkı ise kupayı Chelsea'nın kazanması durumunda Lyon'un, Arsenal'in kazanması durumunda Arsenalin (kendi liginde ilk 4'te yer almaması halinde) olacak.
ŞAMPİYONLARLİGİ GRUPLARINDA SON DURUM
1. TORBA
2019 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (Tottenham veya Liverpool)
2019 Avrupa Ligi Şampiyonu (Arsenal veya Chelsea)
Juventus
Barcelona
Bayern Münih
PSG
Zenit
Manchester City
1. VEYA 2. TORBA
Chelsea
Liverpool
Tottenham
2. TORBA
Real Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Arsenal (Avrupa Ligi finalini kazanırsa)
Atletico Madrid
2. VEYA 3. TORBA
Benfica
3. TORBA
Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)
RB Salzburg
Valencia
Bayer Leverkusen
3. VEYA 4. TORBA
Genk
RB Leipzig
Galatasaray
4. Torba
Lille
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Son torbadan giren Galatasaray bu sene sıfır puan çekerCevap Yaz Yayından Kaldır