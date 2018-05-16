Galatasaray'ın Riva Projesinde İnşaat Başlıyor
Galatasaray'ın Riva projesinde inşaat bu ay start alıyor. Proje 446,2 milyon liraya mâl olacak.
1 milyon 84 bin metrekarelik tapu alanına sahip olacak Riva projesinde çalışmalar bu ay içersinde başlayacak. Proje 446,2 milyon liraya mâl olacak.
ÇED SÜRECİ TAMAMLANMIŞTI
Yılmaz İnşaat-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Adi Ortaklığı kapsamıında yürütülen projenin ÇED süreci tamamlandı.
BİN 550 KONUT İNŞA EDİLECEK
Projede 1550 konut yer alacak. Villalar; 2+1, 3+1, 4+1, 3,5+1, 4,5+1, 5,5+1 ve 6+2 olarak inşa edilecek. Otopark alanları ise toplam 60 bin metrekareye sahip olacak. Bunun yanı sıra ticaret ve sosyal tesis alan 10 bin metrekare, cami ise 1.500 metrekareye inşa edilecek.
6 YILDA TAMAMLANACAK
Batısında İstanbul Boğazı, Kuzeyinde Karadeniz bulunan ve 3203 parsel alanına kurulacak projenin 6 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
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Benim oyum memlekette tek bi agac birakmayacagim diyen PartiyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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İSTANBULDA BİR ORALARDA BOL MİKTARDA YEŞİLLİK BOŞ ARAZİ KALMIŞTI GALİBA ORALARINDA SONU YAKIN NETEKİMCevap Yaz Yayından Kaldır
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TOKİ mi yapıyormuş? yer varsa 1 daireye de biz girelim. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu resimdeki gibi olursa HARİKAAAAAAAAAAAAAAAAACevap Yaz 1 1 Yayından KaldırBEŞİKTAŞ JK: kapısına da seni bağlasınlar. .1 Yayından Kaldır