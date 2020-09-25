Galatasaray'ın rakibi Rangers

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında karşılaştığı Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların bu turdaki rakibi de belli oldu. Hollanda'nın Williem II takımını deplasmanda 4-0 mağlup eden İskoç temsilcisi Rangers bir üst tura çıktı.

Galatasaray, 1 Ekim'de İskoçya'da Rangers ile karşı karşıya gelecek. Kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Rangers'ta Galatasaray efsanesi futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de forma giyiyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı