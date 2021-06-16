Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu
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Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti.

- Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar 2. Ön Eleme Turu'nun kura çekimi, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan dahil oldu. Şampiyonlar yolu ve lig yolu olarak iki ana kısma ayrılan toplam 26 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray, lig yolunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti.

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu
Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu
Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu
Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
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