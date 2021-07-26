Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi, İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen PSV Eindhoven kafilesi, konaklayacağı otele geçti.

Rövanş mücadelesi 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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