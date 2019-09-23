Galatasaray'ın rakibi PSG, Neymar ile kazandı

Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.

23.09.2019 01:05
Galatasaray'ın rakibi PSG, Neymar ile kazandı

Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.


Konuk ekip PSG, Neymar'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı.


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Hürriyet

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