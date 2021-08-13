Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

St. Johnstone'a karşı 1-1 ve 4-2'lik skorlarla turu geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. St. Johnstone'a karşı son düdüğün çalınmasının ardından, vatandaşlar tarafından sonraki turda kiminle karşılacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!