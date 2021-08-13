Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
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Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
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St. Johnstone'a karşı 1-1 ve 4-2'lik skorlarla turu geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. St. Johnstone'a karşı son düdüğün çalınmasının ardından, vatandaşlar tarafından sonraki turda kiminle karşılacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Galatasaray, St. Johnstone ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında, deplasmanda ise 4-2 galip geldi veüst tura yükseldi. Üst tura yükselmesinin ardından en çok merak edilen konular arasında Galatasaray'ın üst turda kimin ile karşılaşacağı oldu. Futbol severler konu ile alakalı " Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFAAvrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu mu?" sorularını aratmakta. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi!

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

St. Johnstone'u geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka Ligi ekiplerinden Randers oldu.

GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu Galatasaray Randers maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Galatasaray rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde evinde oynayacak.

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