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Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Yarın çekilecek kurayla Galatasaray'ın da rakibi netleşecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya yükselen takımlar belli oldu.

Tamamlanan maçların ardından Barcelona, Sevilla, Real Betis, Porto, Braga, Atalanta, Leipzig, Rangers, PSV Eindhoven, Vitesse, Leicester City, Bodo/Glimt, Marsilya, Partizan, Slavia Prag, PAOK, Galatasaray'ın da içinde yer aldığı son 16 için vize aldı. Yarın saat 14.00'te çekilecek kura sonucunda Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Play Off, UEFA, Spor, Haberler

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