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Galatasaray'ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında oynayacağı Parsi Saint Germain maçı kamp kadrosu belli oldu.

10.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:54
Galatasaray'ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı

'ın A Grubu son haftasında oynayacağı Parsi Saint Germain maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, , Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Yunus Akgün kadroda yer almadı.


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün Paris Saint Germain maçı kamp kadrosunda yer almadı.


Galatasaray'ın Fransa'da oynayacağı Paris Saint Germain maçının kamp kadrosu şu şekilde:


"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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