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Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

10.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:50
Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu belli oldu

'ın A Grubu'nda yarın temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın PSG maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Kaynak: AA
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