Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Hazırlık maçında yarın Yunanistan'un Olympiakos takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Hazırlık maçında yarın Yunanistan'un Olympiakos takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve operasyonel süreçleri devam edecek Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.

Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor
Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında 'Geri adım atmayız' diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında "Geri adım atmayız" diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Varank
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Burak Özçivit Melisa Döngel
Spor Balotelli Arda Turan Salih Uçan Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosu belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:07:11. #1.15#

title