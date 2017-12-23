Galatasaray'ın Olağanüstü Genel Kurulda Sandığa 8 Bin 700 Üye Gidebilecek

Galatasaray Spor Kulübü'nün 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda 8 bin 700 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtildi.



Galatasaray Spor Kulübü, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise ikinci toplantının 20 Ocak 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıklamıştı. Bir ay gibi kısa sürede yapılacak ve camia açısından da çok büyük önemi olan bu seçimde kaç üyenin oy kullanacağı merak konusuydu. Bununla ilgili Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder'in verdiği bilgilerde yaşayan üye sayısının 10 bin 800 olduğu, kaydı açık üye sayısının 9 bin 400 ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının ise 8 bin 700 olduğu ortaya çıktı.



Serdar Eder ayrıca, 28 Şubat 2017 tarihine kadar aidatlarını ödemiş üye sayısının 8 bin 700 kişi olduğunu ve seçimin de 3 yıllık süreyi kapsayacağı da ifade etti. - İSTANBUL