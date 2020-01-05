Galatasaray'ın Murillo transferinde hesaplarını bozan sakatlık

05.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 08:34

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig'in ikinci yarısına stoper bölgesine takviye yaparak başlamak isteyen ve Jeison Murillo'ya diken Galatasaray'a kötü haber geldi.



Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçen sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperle ve kulübü Sampdoria ile anlaşma sağladı.



Buna karşın İtalyan ekibinin stoperlerinden Alex Ferrari'nin 27 Aralık 2019'da çapraz bağlarının kopması ve sezonu kapatması planları altüst etti.



Ferrari'nin sakatlığı nedeniyle Murillo'yu Aslan'a kiralamaktan vazgeçen Sampdoria, bu gelişmeyi G.Saray'a iletti Öte yandan sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha Celil Yüksel'i, sezon sonuna 1. Lig takımlarından Adanaspor'a kiraladı.



Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...



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