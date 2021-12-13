Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde play - off eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibiin belli olmasının ardından sporseverler, Galatasaray'ın rakibini merak ediyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? soruları aratılıyor.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde grupların üçüncü olan takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar birbirleriyle eşleşti. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak?
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Salzburg-Bayern Münih
Sporting-Manchester City
Benfica-Ajax
Chelsea-Lille
Atletico Madrid-Manchester United
Villarreal-Juventus
Inter-Liverpool
PSG- Real Madrid
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Galatasaray'ın rakibi 25 Şubat'ta belli olacak.
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