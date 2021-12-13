İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde grupların üçüncü olan takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar birbirleriyle eşleşti. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Salzburg-Bayern Münih

Sporting-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

PSG- Real Madrid

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Galatasaray'ın rakibi 25 Şubat'ta belli olacak.

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