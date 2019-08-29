Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

29.08.2019 08:50

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yarın saat 19.00'da Monaco'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:

1. Torba: Liverpool Chelsea Barcelona Manchester City Juventus Bayern München Paris Saint-Germain Zenit

2. Torba: Real Madrid Tottenham Napoli Atletico Madrid Borussia Dortmund Shakhtar Donetsk Ajax Benfica

3. Torba: Inter Olympique Lyonx Valencia Bayer Leverkusen RB Salzburg Olympiakos Club Brugge Dinamo Zagreb

4. Torba: Galatasaray Atalanta Lille Lokomotiv Moskova Slavia Prag Kızılyıldız Genk Leipzig

(İHA)

Kaynak: İHA