Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yarın saat 19.00'da Monaco'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.
Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:
1. Torba:
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern München
Paris Saint-Germain
Zenit
2. Torba:
Real Madrid
Tottenham
Napoli
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Shakhtar Donetsk
Ajax
Benfica
3. Torba:
Inter
Olympique Lyonx
Valencia
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Olympiakos
Club Brugge
Dinamo Zagreb
4. Torba:
Galatasaray
Atalanta
Lille
Lokomotiv Moskova
Slavia Prag
Kızılyıldız
Genk
Leipzig - İSTANBUL