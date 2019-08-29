Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

29.08.2019 01:00

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yarın saat 19.00'da Monaco'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.



Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:



1. Torba:



Liverpool



Chelsea



Barcelona



Manchester City



Juventus



Bayern München



Paris Saint-Germain



Zenit



2. Torba:



Real Madrid



Tottenham



Napoli



Atletico Madrid



Borussia Dortmund



Shakhtar Donetsk



Ajax



Benfica



3. Torba:



Inter



Olympique Lyonx



Valencia



Bayer Leverkusen



RB Salzburg



Olympiakos



Club Brugge



Dinamo Zagreb



4. Torba:



Galatasaray



Atalanta



Lille



Lokomotiv Moskova



Slavia Prag



Kızılyıldız



Genk



Leipzig - İSTANBUL

Kaynak: İHA