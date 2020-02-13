Galatasaray'ın milli voleybolcusu Burak Mert'ten çeyrek final yorumu

13.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:44

Erkekler Voleybol CEV Kupası'nda Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi mağlup ederek çeyrek finale çıkan Galatasaray HDI Sigorta'da Burak Mert galibiyeti yorumladı.



İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanmış olmanın verdiği avantajla Romanya'daki müsabakaya başladıklarını aktaran milli libero, "2 set almamızın yeterli olacağı karşılaşmaya iyi başlayamadık ve 2-0 geriye düştük. Ancak daha sonra toparlanarak durumu 2-2'ye getirerek tur biletini cebimize koyduk. Oynanan 5. set artık bizim için formaliteydi. Her ne kadar mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmış olsak da turu geçtiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas ile karşılaşacaklarını hatırlatan Burak Mert, "Ligde 2 kere karşılaştık. İzmir'de biz, İstanbul'da ise Arkas kazandı. Rakibimizin gücünün farkındayız ama 2 müsabakayı da kazanarak adını yarı finale yazdıran taraf biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA