HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde anıldı.

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde kabri başında anıldı
29.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:14

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy'deki mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay ile yönetici Mahmut Recevik de katıldı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Ali Sami Yen'i anma töreninde kısa bir konuşma yapan Yusuf Günay, Galatasaray Kulübünün kurulduğu dönemin Türk milletinin emperyalist güçler tarafından Anadolu'dan çıkarılmasına ilişkin çalışmaların başladığı yıllar olduğunu belirterek, "Bu yüzden rahmetli kurucu başkanımız bunlara da bir başkaldırı bir isyan olarak Galatasaray Kulübünün esas gayesini Türk olmayan takımları yenmek olarak bir hedef göstermiştir. Galatasaray Kulübünün genlerinde bu ilke var, bu hedef vardır. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etmeyi de bir gelenek haline getirdiklerini hatırlatan Günay, "Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var. Özellikle son yıllarda... Galatasaray olarak biz bunu gelenek haline getirdik. Her yıl merhum başkanımızı anmaya geldiğimizde merhum Süleyman Seba'yı da ziyaret ediyoruz. Aslında sporun felsefinde barış ve kardeşlik var. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Galatasaray olarak bu konuda öncü bir tavır içerisindeyiz. Sonuçta spordaki kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Aksi takdirde spor yapmanın manası da yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı Dünya
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu 3. Sayfa
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
İzmir'de park kavgasında şiddet uygulanan kadın ölümden döndü
İzmir'de park kavgasında şiddet uygulanan kadın ölümden döndü
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Leicester City, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i gündemine aldı
Leicester City, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Özlem Zengin İlhan Cihaner Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Dilan Çıtak Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde kabri başında anıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 14:42:58. #1.15#
title