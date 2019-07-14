Galatasaray'ın kupaları Artvin'de

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kupası ile yine aynı sezonda kazandığı 18. Türkiye Kupası Artvin'de taraftarla buluşturuldu.

Artvin Galatasaray Taraftarlar Derneğince düzenlenen şampiyonluk kutlaması, kupalarla şehir turu atılmasıyla başladı.

Türkiye Galatasaray Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mahir Alpaslan, daha sonra bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın ilklerin takımı olduğunu söyledi.

Alpaslan, Artvinli taraftarı kupalarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hem federasyon hem dernek hem de UltraAslan olarak bir çatı altında hareket ediyoruz. Kulübümüze bağlı bir şekilde hareket ediyoruz. Zaten taraftar, futbolcu, yönetici birlik olduğu zaman başarı kendiliğinden geliyor." dedi.

Galatasaray'ın, "Papen Mustafa" lakaplı eski futbolcusu Mustafa Kocabey, Artvin Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Resul Murat Varan ve tarafların katıldığı etkinlikte halk oyunları ekibi sahne aldı.

Kaynak: AA