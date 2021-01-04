Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

04.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:12
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımın maç kadrosunda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao, yılbaşı kutlamasında havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui ile cezalılar Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao yer almadı.

Karşılaşma için bugün Konya'ya gidecek Galatasaray'ın maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek Arda Turan da takımla Konya'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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