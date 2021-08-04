Galatasaray'ın konuğu St. Johnstone

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile Avrupa kupalarında 291. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez rakip olacak. Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibi PSV ile karşılaştı ve iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etti. Rakip St. Johnstone ise Avrupa kupalarına, bu turdan başlayacak.

AVRUPA KUPALARINDA 291. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 84. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 83 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 112 gol atarken, kalesinde ise 126 gole engel olamadı.

EKSİKLER

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

ST. JOHNSTONE HAKKINDA BİLGİLER

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.

SANDRO SCHARER YÖNETECEK

Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadelede İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı