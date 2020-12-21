Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak
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Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

21.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:38
Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de son 2 maçında mağlup olan Göztepe, 14. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Süper Lig'de son 2 maçında mağlup olan Göztepe, 14. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Galatasaray ile Göztepe arasındaki müsabaka yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Ligde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2, İzmir'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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