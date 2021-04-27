SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..
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SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..Soruşturma başlatıldıGalatasaray Yönetimi konu hakkında bir açıklama yapmadıSerhan TÜRK, -Galatasaray'ın 3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanarak mart ayında maden firmasını tahliye ettirdiği araziye yapılan baskın ile ilgili...

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..

Soruşturma başlatıldı

Galatasaray Yönetimi konu hakkında bir açıklama yapmadı

Serhan TÜRK, -

Galatasaray'ın 3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanarak mart ayında maden firmasını tahliye ettirdiği araziye yapılan baskın ile ilgili Sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar bir açıklama yapmazken, edinilen bilgiye göre kulüp avukatları 18 Nisan'da yaşanan olayla ilgili zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu.

Maden firmasının araziyi 3 yıldır depolama ve çimento yapmak için kullandığı belirtilirken buna son veren ve arazinin bir kısmını tel örgüler ile çevirten Galatasaray Yönetimi, 7 Nisan'da arazinin tanıtımını yapmış ve buraya yapılacak tesislerden bahsetmişti. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler futbol sahaları yapmayı planladığı arazi konusunda bilgiler vermişti. Yapılan basın toplantısında Başkan Cengiz şu ifadeleri de kullanmıştı:

"BUNDAN SONRA GÜVENLİK KULÜBELERİ KOYACAĞIZ"

"Eyüp Kaymakamımıza ve Eyüp Belediyesi başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu arazide verilen maden ruhsatı sebebiyle mücadelemiz üç yıl sürdü. Mücadelenin bize verdiği stresi ve endişeyi size anlatamam. Madenci ile asla görüşmedik. Ben hiç görüşmedim. Herkes Ada'da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatı olmayan, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu. Bizleri çok şaşırttı. Burada güvenliği de sağlıyoruz; bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dikeceğiz. Yoldan görünmesi için çok yüksek olacak. 15 gün içinde onu dikeriz. Buradan Galatasaray'ın şanlı bayrağı dosta düşmana dalgalanır inşallah."

Bu tanıtım ve açıklamaların ardından kısa bir süre sonra maden firmasına bağlı ve silahlı oldukları belirtilen bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu kum dökerek gözdağı vermek istedi. Galatasaray Kulübü'nün güvenlikçileri etkisiz hale getirilirken bu olayın ardından kulüp avukatları zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu. Konu için bilgisine başvurulan Galatasaraylı yöneticiler şimdilik bir açıklama yapmadı.

SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..
SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..
SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..
SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın !..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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