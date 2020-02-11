Galatasaray'ın kayyum davasına ret kararı

11.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:26

7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne kayyum atanmasına ilişkin açılan davanın reddine karar verdi.



Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan Olağan Mali Genel Kurulu toplantısından sonra idari yönden ibra edilmemesine ilişkin bir kısım dernek üyelerinin kulübe kayyum atanmasına ilişkin açtıkları davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davacılar Barış Cenk Akkaya ile Hasan Ahmet Özdoğan ve davalı Galatasaray Spor Kulübü avukatları hazır bulundu.



"Seçimli genel kurula çağrılmasını talep ediyoruz"



Duruşmada söz alan davacı avukatı, davalı dernekte Mart ayında olağan genel kurul yapıldığını, dernek tüzüğü uyarınca yapılan oylamada yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibra edilemediğini kaydetti. Buna yönelik yönetim ve denetim kurullarına ayrı ayrı dava açarak genel kurulun iptalini talep ettiklerini belirten davacı avukatı, "İki dava yönünden de istinaf yolu ile konulan tedbirler kaldırılmıştır. Davalı dernek tüzüğünün 92. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ve en yakın seçimli genel kurula altı aydan fazla kalması halinde derhal bir ay içerisinde seçim yapılır maddesi bulunmaktadır. İstanbul 14. ve 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bulunan davalarda yönetim kurulu başkanı tarafından herhangi bir tedbir talebi olmamıştır. Dolasıyla hakkında bir tedbir kararı çıkarılmamıştır. Biz dernekler kanunu 20. madde ve TMK'nın 75. maddesine göre bir talepte bulunmuyoruz. Bizim talebimiz dernek tüzüğüne göre karar verilerek, hakim müdahalesi ile seçimli genel kurula çağrılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü Derneği avukatı ise davanın usulden reddine karar verilmesini talep ederek, davacılardan Barış Cenk Akkaya'nın üyelikten ihraç edildiğini, bu nedenle dava açma ehliyetinin bulunmadığını kaydetti. Avukat, "Bu sebeple davasının öncelikle reddini talep ediyoruz. Müvekkil dernek yönetim kurulu üyeleri, 2018 yılında yapılan seçimle 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Bu süre Mayıs 2021 tarihine kadar geçerlidir. 2018-2019 hesap dönemine ilişkin olarak yapılan olağan mali genel kurulda gerçekleşen oylamada dernek yönetim kurulu üyeleri mali açıdan ibra edilmişlerdir. Yönetsel açıdan ibrasızlık söz konusu olmuştur. Alınmış olan bu kararların iptali için açılmış davalar sürmektedir. Verilmiş olan tedbir kararı bir kısım yönetim kurulu üyeleri olan Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak yönünden kısmen kaldırılmıştır. Davacı olan diğer yönetim kurulu üyeleri açısından tedbir kararı devam etmektedir. Bu açıdan dernek yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri devam etmektedir" diye konuştu.



Mahkeme, araştırılacak başka bir hususun kalmadığını belirterek, davanın reddine hükmetti.



Kırbıyık: "Kayyum atanması için gerekçe yok"



Duruşma çıkışında adliye önünde açıklamalarda bulunan avukat Ömer Faruk Kırbıyık, "Bugün burada görülmekte olan davanın hukuki niteliği Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne kayyum atanmasına ilişkin bir davaydı. Hukuki olarak nitelendirmek gerekirse bu şekilde; Galatasaray yönetiminin seçime gitmesi için mahkemeye yapılmış bir başvuru vardı. Yönetim olarak bu davaya müdahil olduk, müdahale talebimiz kabul edildi. İlk duruşmada da karar çıktı ve kayyum atanması talebi reddedildi. Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok. Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor. Arzumuz ve Galatasaray Spor Kulübü'nün dileği, sportif başarıya, Galatasaray'ın gerçek sorunlarına odaklanıp bu tarz suni gündemlere yer vermemek. Bu tarz konular yerine başarıya odaklanmak istiyorlar. Biz de bu gayretlerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



"Hedefimiz sportif başarı, mali denge"



Galatasaray Spor Kulübü'nde seçim olup olmayacağına ilişkin konuşan avukat Kırbıyık, "Seçim tehlikesi devam etmiyor. Kayyum tehlikesi yok. Şu anda yönetim görevinin başındadır. Özenle bu tarz karşısına çıkarılmaya çalışılan engellere meydan okumakta, karşı durmaktadır. Bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak hedefimiz sportif başarı, mali denge. Bu açıdan yönetimin hiçbir engele boyun eğmeyeceğini söyleyebilirim. Dava Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı açılmış bir dava. Yönetim kurulu üyeleri olarak bu davaya müdahale talebinde bulunduk. Çünkü açılan davanın sonuçları yönetim kurulu üyelerini etkileyecek. Her şeyin başında Galatasaraylı taraftarları, spor kulübünü, camiasını etkileyecek. Bu sebeple müdahale talebinde bulunduk. Mahkeme de kabul etti. İlk duruşmada kararını verdi" ifadelerini kullandı.



"Seçime gidilmesi zorunluluğu yoktur"



Denetim Kurulu'nun tedbirinin, yönetimin başvurusu neticesinde kalkmasıyla alakalı da açıklamalar yapan Kırbıyık, "Dava süreci devam etmekte. Yürürlükte olan ihtiyati tedbirler var. Bu ihtiyati tedbirler hem yönetim kurulunu hem denetim kurulunu kapsayacak nitelikte. Tüzüğün seçime gitmeye ilişkin maddesinin yürürlülüğü durdurulmuş durumda. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde seçime gidilmesi zorunluluğu yoktur" diye konuştu.



Dava dilekçesinden



Davacılar Barış Cenk Akkaya ve Hasan Ahmet Özdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Mahkemenin davalı derneğe (Galatasaray Kulübü) müdahalesi ile davalı derneğin bir ay içerisinde seçimli genel kurulu toplaması için ihtarına karar verilmesini, söz konusu işlemin mahkemece takip edilmesini ve davanın kabulüne karar verilmesi" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA