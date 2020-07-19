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Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!
19.07.2020 00:48 | Son Güncelleme: 19.07.2020 00:54

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı.

'HER ŞEYİN SONU VAR'

Selçuk İnan, ""Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı. Onu çok seviyorum. Bu bağlamda çocukluk hayalim olan Galatasarayda futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu. Başarılarında, başarısızlığında 9 sene boyunca beraber olmak bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi gönül verdiğim forma ile başardım. Bu benim için çok önemliydi. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onlarla büyük başarılar yakaladım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi, saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah ne görev verirlerse her zaman Galatasaraya hizmet etmek için burada olacağım. Yöneticilerimiz, başkanımız, herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu camia da kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum, evlendim aile oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Son olarak her şeyin sonu var. Bu da bitti. Her sonun bir başlangıcı da var. Hepinizin çok seviyorum." şeklinde konuştu.

TERİM'İN EKİBİNE KATILACAK

Fatih Terim, Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini açıkladı. 

Terim, bu gelişmeyi "Selçuk İnan, bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de" ifadeleriyle duyurdu.

Detaylar birazdan...

Kaynak: Hürriyet

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