Galatasaray'ın Kampında Yunus Akgün'ün Doğum Günü Kutlandı

Galatasaray'ın Slovenya kampında genç oyunculardan Yunus Akgün'ün 17. yaşı kutlandı.



Galatasaray'da Slovenya kampına alt yapıdan Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak, Recep Gül ve Yunus Akgün de katılmıştı. Genç oyuncular, yurt dışı kampıyla birlikte A Takım ile ilk kez antrenmana çıkma fırsatı elde etti. Bugün, kampta geleceğin yıldızları olarak gösterilen bu isimlerden Yunus Akgün'ün 17. yaş günü yapılan organizasyonla kutlandı. Genç oyuncu kendisi için yaptırılan pastanın mumlarını üflerken, takım kaptanı Selçuk İnan da Akgün'e elleriyle pasta yedirdi. - İSTANBUL