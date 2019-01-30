Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Serdar Aziz: Fenerbahçe'ye Gitmeme İzin Vermiyorlar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Serdar Aziz krizi sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı milli oyuncu, yakın çevresine dert yandı.

"BU DURUM BENİ DERİNDEN YARALIYOR"

Skor'un haberine göre Serdar Aziz'in "Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar. Ben milli bir futbolcuyum. Böyle bir durumda olmak beni derinden yaralıyor. Bir an önce Galatasaray yönetiminin nihai bir karar vermesini bekliyorum. Yarın transfer sona eriyor. Ya gideyim ya da takıma dönüp oynayayım." dediği öğrenildi.