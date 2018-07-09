Galatasaray'ın 21 Yaşındaki Henry Onyekuru'yu İstanbul'a Getirdi
Galatasaray, bonservisi İngiliz ekibi Everton'da bulunan sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdi.
Bu sezon transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray, ilk yabancısını İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'nun işini bitirmek üzere...
Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.
19 MAÇTA 9 GOL ATTI
Geçen sezon İngiliz ekibinin Anderlecht'e kiraladığı Henry, ligde 19 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Henry Onyekuru, Şampiyonlar Liginde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (8)
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Bizden hakketten bi cacık olmaz feneri kıskanıyoruz hepimiz keske fenerli olsaydımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iyiydi de anderlecht neden tekrar kiralamadı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kıprıstanda bir golcü aldılardi ne oldu nereye kayboldu bu gs bi halt olmaz .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bonservisine para yetmez 10 M Euro kiralıktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GARRY RODRİGUES''İN BİR GÖMLEK ALTI BİR OYUNCU ANCAK FATİH TERİM ONU DAHA ÜST SEVİYEYE TAŞIYABİLİR.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır