Galatasaray'ın 21 Yaşındaki Henry Onyekuru'yu İstanbul'a Getirdi

Bu sezon transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray, ilk yabancısını İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'nun işini bitirmek üzere...

Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.

19 MAÇTA 9 GOL ATTI

Geçen sezon İngiliz ekibinin Anderlecht'e kiraladığı Henry, ligde 19 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Henry Onyekuru, Şampiyonlar Liginde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.