Galatasaray'ın İlk Firesi Antalya'da
Süper Lig'in dördüncü haftasına lider giren Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'ın ilk firesi Antalya'da
Süper Lig'in dördüncü haftasına lider giren Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü Bafetimbi Gomis atarken, Antalyaspor'un golü de Samuel Eto'o'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Antalyaspor, dördüncü maçında da kazanamadı ve 3. beraberliğini aldı.
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Kaynak: EuroSport.com