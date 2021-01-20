Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi.

Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almıyor.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamıyor.

SARI KIRMIZILILARDA FORVET SIKINTISI

Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı öncesinde santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Takımın santrforlarından Radamel Falcao sakatlığı, Mbaye Diagne ise cezası nedeniyle maçın kadrosunda bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu bölgede görevlendirdiği Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemiyor.

İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

MUSLERA SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın maçta görev alıyor.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade etmişti.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, Belhanda, Ryan Babel.

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Dossevi, Recep Niyaz, Sagal, Sacko, Mesanovic.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Suat Arslanboğa'nın çaldığı düdükle başladı.