Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, nefis bir golle deplasmanda öne geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada görev yapamıyor.

Sakatlıkları bulunan sol bekler Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi. Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maçlık ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.

ARDA TURAN'IN CEZASI SONA ERDİ

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verilen Arda, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyerek cezasını doldurdu.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta 49 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 53 gollü Beşiktaş'ın ardından ligin en çok gol atan 2. takımı oldu.

Kalesinde ise sadece 19 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, bu alanda da ligin en iyisi olarak dikkati çekti.

MOSTAFA MOHAMED 4'TE 4 YAPTI

Ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Aytemiz Alanyaspor maçında Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra 3 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki santrfor, bu müsabakaların tamamında gol attı.

Ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muhammed, kupada da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Genç golcü, Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da gol atarak serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

İŞTE İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mostafa Mohamed.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Zorbay Küçük'ün çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Kullanılan taç atışı sonrası araya giren Mohamed, topla sol çaprazdan kat edip ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

Dakika 11: Mohamed'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru, sağ ayağının dışıyla şutunu çekti, top yandan auta gitti.

Dakika 14: Fernandes sağ kanattan ortayı yaptı, arka direğe yakın bölgede Onyekuru topu tek pasla Mohamed'e çıkardı. Mohamed ceza sahası içinden şutunu çekti, top savunmadan döndü. Bu arada ofsayt bayrağı da havada.

Dakika 16: Berkan'ın pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Salih, sağ ayağıyla şutunu çekti, top sol yan direkten döndü.

Dakika 18: Galatasaray, Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Yedlin'in uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre, bir kez daha vurarak topu ağlara gönderdi.