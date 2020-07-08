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Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezası sona eren Adem Büyük ilk 11'de yer aldı.

Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya geri döndü
08.07.2020 19:46 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:09

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve şampiyonluk yarışında oldukça geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi.

Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 48 puanla 7. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak.

Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan Radamel Falcao da Alanyaspor kafilesinde yer almadı.

ADEM BÜYÜK DÖNÜYOR

Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük cezasını tamamladı.

Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören ve sonraki davranışlarından dolayı 2 maç daha men cezası verilen Adem Büyük, Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.

GALATASARAY: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Akbaba, Adem Büyük.

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