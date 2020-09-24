Galatasaray'ın Hajduk Split kadrosu belli oldu! Yeni transfer ilk kez 11'de yer aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oyanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Yeni transfer Etobo, ilk kez 11'de yer aldı.