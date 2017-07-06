Galatasaray'ın İki Oyuncusuna Avrupa'dan Teklif!

Galatasaray, Gomis, Belhanda ve Maicon'a imza attıran Galatasaray'da Sinan Gümüş için Benfica ısrarcı tavrını sürdürüyor.



Daha önce genç oyuncu için kulübe 2 buçuk milyon euroluk resmi teklif ileten Portekiz ekibi, bonservis bedelini artırdı. Benfica, Sinan Gümüş için Galatasaray'a resmi teklifini 3 milyon euro'ya çıkardı.



Sinan Gümüş için Benfıca ile pazarlıklar sürüyor.



Malaga'nın talip olduğu Cenk için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ekip, Cenk Gönen için resmi başvurusunu yaptı. Galatasaray, Cenk Gönen ile ilgili kararını 24 saat içinde verecek.