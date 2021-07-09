Galatasaray'ın hazırlık maçları ücretsiz ve şifresiz canlı yayınla misli.com'da!
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Galatasaray'ın hazırlık maçları ücretsiz ve şifresiz canlı yayınla misli.com'da!

Galatasaray'ın hazırlık maçları ücretsiz ve şifresiz canlı yayınla misli.com'da!
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon için çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'ın oynayacağı iki hazırlık maçı, ücretsiz ve şifresiz olarak misli.com'da canlı yayınlanacak.

Yeni sezon için çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'ın oynayacağı iki hazırlık maçı, ücretsiz ve şifresiz olarak misli.com'da canlı yayınlanacak.

2021-2022 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme maçı nedeniyle erken açacak Galatasaray, hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Devler Ligi yolunda 21 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar her geçen gün idman temposunu artırıyor. Fatih Terim'in öğrencileri zorlu mücadele öncesi 2 de hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ve 13 Temmuz Salı günü saat 21.15'te de Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi oynayacağı iki önemli prova misli.com'dan canlı yayınlanacak. Galatasaraylı taraftarlar ve futbolseverler yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ın sahne alması beklenen maçları ücretsiz ve şifresiz olarak izleyebilecek. Mücadeleleri izlemek isteyenlerin tek yapması gereken misli.com mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirmek ve kullanıcı girişi yapmak. misli.com mobil uygulamasına ulaşılacak linkler şöyle: "https://apps.apple.com/tr/app/misli-com/" ve "https://indir.misli.com/"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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