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Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu.

Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu
21.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:09

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacak olan sarı kırmızılılar ilk olarak 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile karşılaşacak. İkinci maçında 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00'da TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray'ın Florya'daki son rakibi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor olacak. Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık programı içerisinde Süper Lig'den iki takımla maç yapacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki iki mücadeleden ilkinde 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile saat 17.00'de karşılaşacak olan Galatasaray, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü ise saat 17.00'de başlayacak olan müsabakada Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek.

Sarı kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 3 Eylül Perşembe 17: 00'de Gaziantep FK ile; 5 Eylül 2020 Cumartesi günü ise 17.00'de Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: Hürriyet

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