HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'ın hazırlık maçı programında değişiklik

Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında oynayacağı maçların programında değişiklik yapıldı.

Galatasaray'ın hazırlık maçı programında değişiklik
27.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:25

Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında oynayacağı maçların programında değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde: 28 Ağustos Cuma17.00 | Galatasaray - İstanbulsporYer: Florya Metin Oktay Tesisleri31 Ağustos Pazartesi16.00 | Galatasaray - ÜmraniyesporYer: Florya Metin Oktay Tesisleri3 Eylül Perşembe17.00 | Galatasaray - HataysporYer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu5 Eylül Cumartesi17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi Yaşam
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar 3. Sayfa
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
El freni inik unutulan araç denize uçtu 3. Sayfa
El freni inik unutulan araç denize uçtu
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Politika
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Sokak kedisinin bakkal rafından kek aldığı görüntüler bakkal tarafından görüntülendi
Sokak kedisinin bakkal rafından kek aldığı görüntüler bakkal tarafından görüntülendi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
'Gülen Kadın' olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
"Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Yaşar Güler Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ozan Güven Onur Saylak Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Ronald Koeman Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Çocuk Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın hazırlık maçı programında değişiklik - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 15:29:42. #1.14#
title