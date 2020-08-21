Galatasaray'ın hazırlık maçı programı açıklandı Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu.

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacak olan Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 24 Ağustos Pazartesi günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile karşılaşacak.

İkinci maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak Galatasaray, Florya'daki son rakibi, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi hazırlık programı içerisinde Süper Lig'den iki takımla maç yapacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile saat 17.00'de karşılaşacak. Bu maçı ardından Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sarı-kırmızılı takım, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de İstanbul ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA