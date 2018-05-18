Galatasaray'ın Göztepe Maçı Kadrosu Belli Oldu
Ligin son maçında Göztepe ile deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'da, İzmir'e götürülecek futbolcular açıklandı. Kafileye Tolga Ciğerci ve Latovletici dahil edilmedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Göztepe ile İzmir oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Zorlu deplasmanda şampiyonluk için bir puana ihtiyacı olan Galatasaray'da son antrenmanın ardından Teknik Direktör Fatih Terim, kamp kadrosunu belirledi. Kadroda Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici yer almadı.
İŞTE FATİH TERİM'İN KAMP KADROSU
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
YORUMLAR (3)
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Bitek mutlu oldugumuz sey bu var onuda mi cok goruyon be haci ulke is guc hayat sefasini surrsunler surmesinede bari bi futbol askinj cok gormeyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırakın takım sevdasını hayatı onlar yaşıyor sefasını onlar sürüyor üzülen sizlersiniz ülkenize bakın ekonomi ne durumda haberiniz varmıCevap Yaz 6 2 Yayından KaldırWTF: Ne yapalm şimdi ölelim mi ekonomi kötü evet ama vatandaş napsın? Her gün ağlayalım mı? İnsanlar kendini sevindirecek şeyler bulacaktır bulmalıdır da.çünkü stress üzüntü her hastalığın başıdır..!!Yayından Kaldır