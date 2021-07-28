Galatasaray'ın golü Mbaye Diagne'den
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Galatasaray'ın golü Mbaye Diagne'den

Galatasaray'ın golü Mbaye Diagne'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın PSV ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşındaki karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti.

Galatasaray'ın PSV ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşındaki karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne attı. Müsabakanın 84. dakikasında sol kanattan Emre Taşdemir'in ön direğe ortasında röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Müsabakaya yedeklerde başlayan 29 yaşındaki futbolcu 46. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray'ın golü Mbaye Diagne'den
Galatasaray'ın golü Mbaye Diagne'den
Galatasaray'ın golü Mbaye Diagne'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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