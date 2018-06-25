Galatasaray'ın Golcüsü Gomis, 500 Bin Euro Zam İstiyor

Çin'den teklif alan Bafetimbi Gomis'in aklını menajerliğini yapan Mendy kardeşler karıştırdı.

İkiz olan Patrick ile Etienne Galatasaray'ın şampiyonluğunda 1 numaralı pay sahibi olan Gomis'in ücretine 500 bin Euro zam istiyor. Buna gerekçe olarak da 3 milyon 850 bin Euro ile sarı-kırmızılıların en fazla garanti ücret alan oyuncusu Feghouli gösteriliyor.

FEGHOULI İLE AYNI ÜCRETİ ALMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Gomis'in sözleşmesinde geçerli garanti para 3 milyon 350 bin Euro ve Mendy kardeşler, Fransız forvetin takım arkadaşı Feghouli ile aynı ücrete sahip olması gerektiğini düşünüyorlar.

Sarı-kırmızılı yönetim Gomis'e zam yapmayı düşünmezken, teknik heyet ise hücum hattına acil takviye bekliyor.

Listenin ilk sırasındaki isim Ahmed Musa. Gomis Çin'e satılırsa Ahmed Musa dışında forvete bir takviye daha gerçekleşecek ve Napoli'nin 2 milyon Euro'ya kiralamaya hazır olduğu Polonyalı Milik gündeme gelecek.