Galatasaray'ın Golcüsü Gomis, 500 Bin Euro Zam İstiyor
Spor Toto Süper Ligde 2017-2018 sezonunu Galatasaray formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, maaşına 500 bin euro zam istiyor.
Çin'den teklif alan Bafetimbi Gomis'in aklını menajerliğini yapan Mendy kardeşler karıştırdı.
İkiz olan Patrick ile Etienne Galatasaray'ın şampiyonluğunda 1 numaralı pay sahibi olan Gomis'in ücretine 500 bin Euro zam istiyor. Buna gerekçe olarak da 3 milyon 850 bin Euro ile sarı-kırmızılıların en fazla garanti ücret alan oyuncusu Feghouli gösteriliyor.
FEGHOULI İLE AYNI ÜCRETİ ALMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Gomis'in sözleşmesinde geçerli garanti para 3 milyon 350 bin Euro ve Mendy kardeşler, Fransız forvetin takım arkadaşı Feghouli ile aynı ücrete sahip olması gerektiğini düşünüyorlar.
Sarı-kırmızılı yönetim Gomis'e zam yapmayı düşünmezken, teknik heyet ise hücum hattına acil takviye bekliyor.
Listenin ilk sırasındaki isim Ahmed Musa. Gomis Çin'e satılırsa Ahmed Musa dışında forvete bir takviye daha gerçekleşecek ve Napoli'nin 2 milyon Euro'ya kiralamaya hazır olduğu Polonyalı Milik gündeme gelecek.
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Sağmal inegimi sandın sen bu kulübüCevap Yaz Yayından Kaldır
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ulan yapılmış bir kontrat var ne zamı oynamayacksa gitsin bunlara yeteri kadar tolerans verildi deniz bitti artık vermeyin gidersede yolu açık olsun belirleyin bir bonservis güle güleCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam haklı, bindiği lamborgininin benzini 6 tl yi geçmiş. Yediği yemeklerde kullanılan sopan 7 tl olmuş. Ama merak etme Reis kazandı. Hepsi düzelecek, zam istemene gerek kalmayacak canımın içi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Doğru söylüyor Terimin maaşından kesin Bu adama verin, sonuçta şampiyon yapan golü atan bu adam..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır