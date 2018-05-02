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Galatasaray'ın Yıldızı Gary Rodrigues'in Bonservis Bedeli 20 Milyon Euroya Çıktı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde bir gol atan yıldız futbolcu Garry Rodrigues'in fiyatı 17 milyon eurodan 20 milyona çıktı.

Devre arasında Rodrigues için Newcastle United 17 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak yönetim, şampiyonluğa gidildiği için ocak ayında yapılan teklifleri kabul etmeyeceğini iletti.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ TAKİPTE

Birçok karşılaşmada Avrupa'nın önemli kulüpleri, onun için scoutlarını Türkiye'ye gönderdi. Son olarak Beşiktaş derbisinde Newcastle, West Ham ve Lyon temsilcileri tribündeydi ve hepsi olumlu rapor verdi. Derbide harika bir performans sergileyen Rodrigues, açılış fiyatını 17 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Yaz aylarındaki transfer döneminde Galatasaray'a onun için birçok teklif gelecek.

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YORUMLAR (8)

  • FİNANSAL FAİR PLAY:
    Maddi külfetten kurtulmak için tabi ki iyi bir giyat geldiğinde satılır. Bu takımdan kimler kimler yollandı tellesler brumalar...
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  • FANATİK GS Lİ:
    bir galatasaraylı olarak söylüyorum bu adamı galatasaray satarsa bu demek oluyorki yönetim hiçbirşeyden anlamıyor. Sadece o anı maddi açıdan olumlu geçmeyi düşünen bir yönetim var ve gelecek vizyonu malesef yok.
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