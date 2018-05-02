Galatasaray'ın Yıldızı Gary Rodrigues'in Bonservis Bedeli 20 Milyon Euroya Çıktı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde bir gol atan yıldız futbolcu Garry Rodrigues'in fiyatı 17 milyon eurodan 20 milyona çıktı.
Devre arasında Rodrigues için Newcastle United 17 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak yönetim, şampiyonluğa gidildiği için ocak ayında yapılan teklifleri kabul etmeyeceğini iletti.
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ TAKİPTE
Birçok karşılaşmada Avrupa'nın önemli kulüpleri, onun için scoutlarını Türkiye'ye gönderdi. Son olarak Beşiktaş derbisinde Newcastle, West Ham ve Lyon temsilcileri tribündeydi ve hepsi olumlu rapor verdi. Derbide harika bir performans sergileyen Rodrigues, açılış fiyatını 17 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Yaz aylarındaki transfer döneminde Galatasaray'a onun için birçok teklif gelecek.
YORUMLAR (8)
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Satılıp trezeguet yada emre akbaba alinabilir yada ikisi alinabilir daha iyi olurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Maddi külfetten kurtulmak için tabi ki iyi bir giyat geldiğinde satılır. Bu takımdan kimler kimler yollandı tellesler brumalar...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir galatasaraylı olarak söylüyorum bu adamı galatasaray satarsa bu demek oluyorki yönetim hiçbirşeyden anlamıyor. Sadece o anı maddi açıdan olumlu geçmeyi düşünen bir yönetim var ve gelecek vizyonu malesef yok.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu da bişey mi Oğuzhan 150 milyon Euro.Cevap Yaz 2 10 Yayından KaldırASADFADSDFFDF: güzel ironiydi çarşı kardeş :D4 Yayından Kaldır