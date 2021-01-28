Galatasaray'ın Gaziantep FK kadrosu açıklandı
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Galatasaray'ın Gaziantep FK kadrosu açıklandı

28.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:50
Galatasaray'ın Gaziantep FK kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Halil İbrahim Dervişoğlu, takımla birlikte ilk idmanına çıktı. 

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için bugün saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Gaziantep'e giderek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek. Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kadrosunda Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu yer alırken, transferi için West Bromwich kulübü her konuda anlaşılan Diagne maç kadroda yok.Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:  

"Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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