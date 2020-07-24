Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı normal sezon maçlarının programı açıklandı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı normal sezon maçlarının programı açıklandı.
Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın programı belli oldu. Sarı-kırmızılıların yer aldığı A Grubu'nda Dinamo Sassari, Iberostar Tenerife, Peristeri, Rytas Vilnius, SIG Strasbourg, VEF Riga bulunurken, son katılacak olan takım Hapoel Tel Aviv - Bakken Bears/ Belfius Mons-Hainaut - Anwil Wloclawek arasındaki karşılaşmaların ardından belli olacak. Aslan, Avrupa'daki serüvenine Iberostar Tenerife maçıyla, Santiago Martin Arena'da 14 Ekim Çarşamba Günü başlayacak.
Galatasaray Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonu fikstürü şöyle:
1. Hafta
14 Ekim Çarşamba
21.30 Iberostar Tenerife - Galatasaray
2. Hafta
20 Ekim Salı
19.00 Galatasaray - Peristeri
3. Hafta
27 Ekim Salı
21.30 Dinamo Sassari - Galatasaray
4. Hafta
3 Kasım Salı
21.00 Rytas Vilnius - Galatasaray
5. Hafta
11 Kasım Çarşamba
19.00 Galatasaray - Ön elemeden gelecek takım
6. Hafta
17 Kasım Salı
21.00 VEF Riga - Galatasaray
7. Hafta
8 Aralık Salı
19.00 Galatasaray - SIG Strasbourg
8. Hafta
16 Aralık Çarşamba
19.00 Galatasaray - Iberostar Tenerife
9. Hafta
22 Aralık Salı
19.30 Peristeri - Galatasaray
10. Hafta
6 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - Dinamo Sassari
11. Hafta
13 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - Rytas Vilnius
12. Hafta
20 Ocak Çarşamba
Ön elemeden gelecek takım - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)
13. Hafta
27 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - VEF Riga
14. Hafta
2-3 Şubat
SIG Strasbourg - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı) - İSTANBUL
Kaynak: İHA