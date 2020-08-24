Galatasaray'ın Eyüpspor maçına koronavirüs iptali Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı, konuk ekipte bir oyuncuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı, konuk ekipte bir oyuncuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma iptal edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: DHA