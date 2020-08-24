Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi Galatasaray Kulübü, Eyüpspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı, bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Eyüpspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı, bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 19 Yaş Altı takımımıza karşı maç yapacaktır." ifadeleri yer aldı. Kaynak: AA